Москва, 25 июля, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Фигурант дела о подрыве машины в Москве Евгений Серебряков учился в Высшей школе экономики (ВШЭ), а также ездил в Прагу по студенческому обмену во время учёбы. Об этом сообщил брат подозреваемого в совершении теракта.

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Серебряков поступил в Высшую школу экономики на бюджетное отделение после окончания школы в 2012 года, передаёт Lenta.ru.

Целью поездки в столицу Чехии стала учёба по студенческому обмену. При этом не уточняется, когда именно Серебряков посещал европейскую страну.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota. Водитель машины получил ранение ног, находившая в салоне женщина — рваные раны лица. Пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу.

Правоохранительные органы расценили произошедшее как покушение на убийство, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Следователи установили личность подозреваемого, которому вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору. Им оказался уроженец города Урюпинска Волгоградской области Евгений Серебряков. Мужчину объявили в международный розыск. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, подозреваемого задержали 24 июля в турецкой провинции Мугла, куда тот прибыл авиарейсом Москва — Бодрум. Для его задержания были задействованы силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла.

Позднее стало известно, что Серебрякова и ещё одного задержанного, имя которого не называлось, направили под усиленной охраной в государственную больницу Бодрума, где подозреваемых прошёл медицинский контроль перед возможной экстрадицией.