Анкара, 25 июля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Россиянин Евгений Серебряков, задержанный в Турции по подозрению в подрыве автомобиля на севере Москвы, намеревался бежать в Грецию на морском судне. Об этом 25 июля со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал TRT Haber.

Кадр из видео

После получения данных на Серебрякова от российских коллег турецкие спецслужбы вычислили его по камерам наблюдения в аэропорту Бодрума. Как оказалось, он выехал из него на арендованном автомобиле. Слежка за ним велась на протяжении 50 км. Затем спецслужбы провели операцию по задержанию подозреваемого.

«Установлено, что террорист прибыл в Бодрум, планируя попасть в Грецию с помощью организаторов нелегальной миграции», — говорится в материале.

Предположительно, подозреваемый хотел купить лодку и на ней доплыть до греческого города Кос.

Как сообщало ИА Регнум, легковой автомобиль взорвался утром 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района столицы. Водитель машины получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Личность подозреваемого и машину, на которой он добрался до места преступления, установили.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый сбежал в Турцию. Позднее стало известно, что предполагаемого преступника задержали в турецкой провинции Мугла.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, для задержания подозреваемого задействовали силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла. Сейчас Серебрякова готовят к возможной экстрадиции.

Брат фигуранта дела о подрыве машины в Москве рассказал, что тот учился в Высшей школе экономики (ВШЭ), а также ездил в Прагу по студенческому обмену во время учёбы. Он также добавил, что в последнее время с родственником не общался.