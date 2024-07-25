Москва, 25 июля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Брат задержанного в турецкой провинции Мугла Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota в Москве, заявил, что в последнее время не общался с ним.

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«Мы плохо общались», — приводит Lenta.ru слова родственника подозреваемого в совершении теракта.

Мужчина добавил, что больше времени уделял своей семье и детям.

Также стало известно, что Евгений Серебряков после окончания школы поступил на бюджетное отделение в Высшую школу экономики (ВШЭ), а во время учёбы ездил в столицу Чехии по студенческому обмену. При этом его родственник не уточнил, когда именно подозреваемый посещал европейскую страну.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Водитель машины получил ранение ног, находившая в салоне женщина — рваные раны лица. Пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу.

Произошедшее правоохранительные органы квалифицировали как покушение на убийство. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Подозреваемому вменяется покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и незаконный оборот взрывных устройств. Мужчину объявили в международный розыск. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, подозреваемого задержали 24 июля в турецкой провинции Мугла на юго-западе страны, куда тот прибыл авиарейсом Москва — Бодрум. Для его задержания были задействованы силы турецкой разведки, полицейской службы Европейского союза, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла.

Позднее стало известно, что Серебрякова и ещё одного задержанного, имя которого не называлось, направили под усиленной охраной в государственную больницу Бодрума, где подозреваемый прошёл медицинский контроль перед возможной экстрадицией.