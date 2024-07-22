Москва, 22 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Если к власти в США вернётся Дональд Трамп, Украина может оказаться на периферии американской политики, в этом случае помощь Киеву будет оказываться по остаточному принципу, что может привести к краху украинского фронта и государства. Такое мнение 22 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя слова депутата Верховной рады Евгения Шевченко.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шевченко в Telegram-канале написал, что в случае переизбрания на пост главы государства Трамп заставит главу киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку, а Украина может подписать мирное соглашение с Россией.

Безпалько отметил, что риторика Шевченко — это его предположения, которые отражают его пожелания, также это может быть проверкой общественного мнения как на Украине, так и в России. Для России не имеет значения, кто будет вести переговоры — спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, Зеленский, если они останутся у власти, или кто-либо другой. Обычно решения за Украину принимаются на Западе. Украина не может принимать важные решения, она может лишь оттягивать те решения, которые ей не очень выгодны, уточнил политолог.

«Россия никогда не согласится на возвращение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Украины. Возможно, в состав России войдут Николаевская и Одесская области. Многое зависит от того, как будут развиваться боевые действия. В ходе специальной военной операции у Киева истощаются резервы, он не получает масштабную военную, экономическую и прочую помощь, и эта помощь сокращается. Например, Германия сократила помощь Украине в два раза», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что, если к власти в США придёт Трамп, Украина переместится на периферию американской политики. Помощь ей тоже будет оказываться по остаточному принципу. Одного этого фактора уже будет достаточно для того, чтобы украинский фронт со временем рухнул, а Украина потерпела поражение без всяких переговоров. Некоторые западные политики рассматривают переговоры как спасение Украины, антироссийского и антирусского проекта, который создавался долгие десятилетия, уточнил Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры о мире на Украине будут иметь шансы на успех лишь при соблюдении ряда условий, в том числе которых — участие России в таких переговорах, учёт исторического контекста и текущих реалий.

Депутаты Европарламента 17 июля большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящён критике дипломатических визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что странам Европейского союза следует смириться с поражением Украины и поторопиться заключить мир с Россией. Он отметил, что главы европейских государств совершили глупость, поддержав политику американского президента Джо Байдена и обострив отношения с Россией. Они начали понимать, что совершили колоссальную ошибку, добавил Дотком. Бизнесмен также призвал ЕС забыть о существовании Зеленского и НАТО.

Журналист Дэвид Андельман в статье для телеканала MSNBC сообщил, что в случае победы на выборах президента США представителей Республиканской партии Дональда Трампа или Джей Ди Вэнса Киев могут заставить признать утрату освобождённых Россией территорий.

По словам обозревателя, Трамп и Вэнс имеют схожие взгляды на украинский конфликт. Они выступают за быстрое мирное соглашение, согласно которому Киев в случае необходимости уступит России значительную территорию и согласится на вечный нейтралитет, говорится в публикации. Андельман уточнил, что на фоне этого в странах Европы усиливается паника. В связи с этим автор статьи призвал всерьёз отнестись к такого рода перспективам, так как от них, по его мнению, в том числе зависит и будущее США.

Бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон 21 июля заявил, что политика Трампа по Украине в случае его победы на выборах президента США приведёт к «разрушительным» для Киева уступкам России. Он также назвал «безумием» планы экс-президента по разрешению украинского конфликта.

Ранее в этот же день офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Украина при продолжении военных действий потеряет не только людей, но и больше территорий. Эксперт также добавил, что Киев не сможет победить в украинском конфликте.