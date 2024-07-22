Вашингтон, 22 июля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В случае победы на выборах президента США представителей Республиканской партии Дональда Трампа или Джей Ди Вэнса, Киев могут заставить признать утрату освобождённых Россией территорий. Такое мнение 20 июля высказал журналист Дэвид Андельман в статье для телеканала MSNBC.

По словам обозревателя, Трамп и Вэнс, похоже, имеют схожие взгляды на украинский конфликт.

«Они выступают за быстрое мирное соглашение, согласно которому, Киев в случае необходимости уступит России значительную территорию и согласится на вечный нейтралитет», — говорится в публикации.

Андельман уточнил, что на фоне этого в странах Европы усиливается паника. В связи с этим автор статьи призвал всерьёз отнестись к такого рода перспективам, так как от них, по его мнению, в том числе зависит и будущее США.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон 21 июля заявил, что политика Трампа по Украине, в случае его победы на выборах президента США, приведёт к «разрушительным» для Киева уступкам России. Он также назвал «безумием» планы экс-президента по разрешению украинского конфликта.

Ранее в этот же день офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Украина при продолжении военный действий потеряет не только людей, но и больше территорий. Эксперт также добавил, что Киев не сможет победить в украинском конфликте.

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых российская сторона готова начать переговоры об окончании украинского конфликта. Глава государства уточнил, что Киев должен для этого отказаться от вступления в НАТО, полностью вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать новые территориальные реалии, а также гарантировать права русскоязычных жителей Украины.