Москва, 6 августа, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Переговоры о мире на Украине будут иметь шансы на успех лишь при соблюдении ряда условий, в том числе которых — участие России в таких переговорах, учёт исторического контекста и текущих реалий, заявил 6 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал «мирную конференцию» по вопросам украинского конфликта в Саудовской Аравии, участие в которой принимают представители целого ряда западных стран, но не представители России.

Желание закончить войну понятно, а отсылки к уставу ООН — справедливы, если помнить, что помимо права на суверенитет там сказано и о праве наций на самоопределение, отметил Медведев. Но чтобы переговоры имели успех, необходимо соблюдение определённых условий, добавил он.

«1. Участие обеих сторон конфликта. А этого нет. 2. Учёт исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 г. Она осколок Российской империи. 3. Учёт текущих реалий. А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть её территорий вернулась в Россию», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

При этом заместитель председателя Совбеза выразил уверенность, что до момента, пока власти Украины не «приползут на коленях, моля о пощаде», мирные переговоры не нужны в принципе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5–6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В них участвуют представители около 30 государств, но не России. Участники намерены обсудить десять вопросов, в том числе продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение заключённых, возможность создания трибунала по военным преступлениям. Предлагается создание «рабочих групп» для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию конфликта, предложенную ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России ранее отметили, что от конференции в Джидде будет толк, если собравшиеся поймут тупиковость плана Зеленского. Россия готова к переговорам при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращений четырёх регионов в состав России, отмечали ранее в МИД и Кремле.