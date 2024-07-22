Берлин, 22 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Странам Европейского союза следует смириться с поражением Украины и поторопиться заключить мир с Россией, заявил бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Он отметил, что главы европейских государств совершили глупость, поддержав политику американского президента Джо Байдена и обострив отношения с Россией. Они начали понимать, что совершили колоссальную ошибку, добавил Дотком.

Бизнесмен также призвал ЕС забыть о существовании главы киевского режима Владимира Зеленского и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в западных странах есть политики, которые начинают понимать, насколько безумными являются действия их властей. По словам министра, европейские государства подстроились под политику США в ущерб своим интересам.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 18 июля заявил, что страна готова предоставить свою территорию для переговоров представителей России и Украины для урегулирования конфликта. Он напомнил, что через два дня после начала конфликта связался с Лавровым и с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком с предложением стать площадкой для переговоров.

После визита в Москву 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Однако депутаты Европарламента 17 июля большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящён критике дипломатических визитов Орбана в Россию и Китай.