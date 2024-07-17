Брюссель, 17 июля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента (ЕП) большинством голосов приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины в конфликте с Россией, где отдельный пункт посвящён критике дипломатических визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Трансляция пленарной сессии 17 июля велась на сайте парламента.

Официальная страница Виктора Орбана в соцсети

В частности, в своей резолюции ЕП вновь подтвердил, что будет оказывать разностороннюю поддержку Киеву. Однако один из самых обширных пунктов резолюции посвящён критике «мирного вояжа» премьер-министра Венгрии в РФ и КНР. Депутаты подчеркнули, что во время своих поездок Орбан не представлял ЕС, таким образом он грубо нарушил договоры и общую внешнюю политику ЕС, включая принцип лояльного сотрудничества.

«Это нарушение должно иметь последствия для Венгрии. Европарламент сожалеет, что Венгрия злоупотребляет своим правом вето в Совете ЕС, препятствуя оказанию существенной помощи Украине, настоятельно призывает Венгрию снять блокировку финансирования Европейского фонда мира для Украины», — говорится в данном пункте резолюции.

Как передавало ИА Регнум, после визита в Москву 5 июля Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся тогда, когда США, Евросоюз и Китай вместе выступят за установление мира в этой стране. Виктор Орбан решил достигнуть этой цели, отправившись с миротворческой миссией в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, заявил Сийярто.

Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно, прокомментировал, в свою очередь, визит венгерского премьера в РФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По информации Politico, представитель Венгрии в Евросоюзе Балинт Одор уже столкнулся с беспримерной критикой со стороны коллег. Якобы послу угрожали «реальными последствиями» для Будапешта, если Орбан продолжит действовать в прежнем русле. Одной из возможных мер назвали бойкот неформальных встреч министров, которые будет организовывать Венгрия.