Вашингтон, 21 июля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Политика кандидата в президенты США Дональда Трампа по Украине, в случае его победы на выборах, приведёт к уступкам России, которые будут «разрушительными» для украинской стороны. Об этом в ходе интервью телеканалу CNN заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Он понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведёт к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины», — отметил Болтон.

Политик также назвал «безумием» планы экс-президента по установлению мира на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон оказывает помощь Киеву «не из милосердия», а из собственных интересов, которые, по его мнению, не понимают Трамп и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, однако они должны быть основаны на здравом смысле. Глава государства добавил, что в ходе диалога следует учитывать договорённости, которые были достигнуты на переговорах в Минске и Стамбуле в 2022 году.

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