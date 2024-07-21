Вашингтон, 21 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. ВСУ неизбежно понесут новые большие потери, если военный конфликт продолжится, заявил 21 июля отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.

Алексей Куденко/РИА Новости

В эфире YouTube-канала Deep Dive Дэвис, обращаясь к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, отметил, что Украина потеряет не только людей, но и территории.

«Вы не можете победить. И люди вашей страны будут умирать в большем количестве. Число городов, которые будут разрушены, будет увеличиваться. Количество земли, которую вы в конечном итоге потеряете, будет расти», — заявил отставной офицер.

Дэвис отметил, что ВСУ из-за отчаянного положения на фронте грозит развал, подчеркнув, что лидер киевского режима не хочет делать то, что в сложившейся ситуации делать необходимо.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие месяцы Зеленский должен будет сделать выбор между продолжением кровопролитных боёв и согласием на требования России. Любой из этих шагов может стать для лидера киевского режима политическим самоубийством, считает Кличко. Выходом мог бы стать референдум или формирование «правительства национального согласия», но Зеленский не хочет идти на такие шаги, потому что стремится сохранить всю полноту власти в своих руках, добавил мэр Киева.

ВСУ будут продолжать попытки контрнаступления «до последнего украинца», но они окажутся безуспешными, потому что у украинской армии недостаточно ресурсов, заявил ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Крах политики НАТО по Украине уже очевиден, и американские спецслужбы лишь пытаются отсрочить до президентских выборов США крушение самой Украины, отмечал в свою очередь бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.