Москва, 22 июля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Следствие попросило продлить ещё на один месяц срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов.

Валерий Шарифулин/ТАСС Блогер Елена Блиновская

Как рассказала адвокат Блиновской Наталия Сальникова, следствие просит Мосгорсуд продлить блогерше срок меры пресечения ещё на один месяц. Судебное заседание состоится 24 июля, сообщила «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую в конце апреля 2023 года задержали в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Другим фигурантом дела является муж блогерши Алексей Блиновский. По версии следствия, супружеская пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налоги на сумму 918 млн рублей. Блиновскую также обвиняют в легализации приобретённого преступным путём имущества на сумму более 706 млн рублей.

В январе суд изменил ей меру пресечения на содержание в СИЗО в связи с тем, что она нарушила режим пребывания под домашним арестом.

Федеральная налоговая служба обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на сумму более 1,4 млрд рублей. Попытку блогерши оспорить это требование суд признал необоснованной.

Блиновская по решению суда находится под стражей до 26 июля. Она 31 мая подала в арбитражный суд заявление о банкротстве.