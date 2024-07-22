Вашингтон, 22 июля, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что следующие дебаты 10 сентября с новым кандидатом от Демократической партии хотел бы провести на телеканале Fox News, а не, как планировалось ранее, на ABC.

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Свою просьбу экс-президент объяснил тем, что телеканал АВС «очень предвзятый».

«Кого бы ни выбрали левые демократы, дебаты должны проводиться на канале Fox News, а не на очень предвзятом канале ABC», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Предыдущие дебаты Байдена и Трампа оказались скандальными и провальными, кандидаты даже руки друг другу не пожали.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля Джо Байден выразил готовность к новому раунду дебатов с Дональдом Трампом, заявив, что он «на коне».

Байден и Трамп 27 июня встретились на первых дебатах в рамках предвыборной программы. В ходе них стороны обменялись мнениями об экономическом состоянии США. Байден публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником», а экс-президент заявил, что действия его оппонента рано или поздно втянут США в третью мировую войну.

Многие сторонники Демократической партии сочли выступление действующего президента провальным, так как он запинался и путался. Телеканал ABC после этого заявил, что в офис этой партии начало поступать множество гневных обращений с требованием выставить на предстоящие выборы другого кандидата вместо Байдена.