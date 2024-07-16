Вашингтон, 16 июля, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден выразил готовность к новому раунду дебатов с соперником Дональдом Трампом.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Я проведу дебаты с ним, когда мы договорились… в сентябре», — пояснил президент в интервью телеканалу NBC.

По словам Байдена, он «на коне» и уже не допустит провальных дебатов с Трампом, которые были ранее.

Как сообщало ИА Регнум, политическим страстям в стране пора утихнуть, политика не должна становиться полем боя, указал Байден. Соответствующее заявление он сделал 14 июля, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с покушением на республиканца Трампа.

13 июля Трамп выступал на митинге в городе Батлере, штат Пенсильвания. Сразу после начала его выступления раздались выстрелы. Политик получил ранение верхней части правого уха. 20-летнего стрелка ликвидировали.

Байден и Трамп в ночь на 28 июня по московскому времени встретились на первых дебатах в рамках предвыборной программы. Многие сторонники Демократической партии сочли выступление действующего президента провальным, так как он запинался и путался. Телеканал ABC после этого сообщил, что в офис этой партии начало поступать множество гневных обращений с требованием выставить на предстоящие выборы другого кандидата вместо Байдена.