Москва, 16 июля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил мнение западных стран относительно Индии, желающих, чтобы Индия не укрепляла свои связи с Россией. Такое мнение 16 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян, комментируя вызов в МИД Индии посла Украины Александра Полищука.

MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Газета Economic Times сообщила, что причиной вызова посла стали высказывания Зеленского о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. В соцсети X (бывший Twitter) Зеленский написал, что встреча премьер-министра Индии с президентом России Владимиром Путиным стала «большим разочарованием».

«Заявление Зеленского следует рассматривать в контексте недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин. Его визит стал началом альтернативной интернационализации конфликта на Украине, когда сторонам конфликта предлагается компромисс, а не подстраивание Москвы под интересы киевского режима. Этот визит показал, что существует альтернативная точка зрения на ситуацию. На Западе есть мнение, что к инициативе Орбана может присоединиться и Индия. Однако это маловероятно, поскольку Индия и Китай будут стараться не становиться частью этого процесса. Несмотря на это, создаётся определённый тренд, который не в интересах киевского режима», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Индия стремится сохранить нейтралитет и имеет отношения стратегического партнёрства с США по разным направлениям. В то же время она является активным участником БРИКС и других форматов альтернативной глобализации.

Газарян считает, что проблемы Индии могут создать не Зеленский и киевский режим, а их покровители. Несмотря на вызов посла Украины в МИД Индии, Дели не будет предпринимать радикальных шагов. Индия будет стараться нивелировать инцидент, но в случае радикализации риторики Зеленского страна может пойти на довольно крайние меры вплоть до разрыва дипломатических отношений. Однако у Индии есть резон этого не делать, поскольку она выступает за переговоры и будет стараться удерживать своё позиционирование медиатора даже при радикальном заявлении главы киевского режима и занимать условно нейтральную позицию, добавил политолог.

Как передавало ИА Регнум, по данным газеты Economic Times, власти Индии после заявлений Зеленского решили отложить заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Президент России и премьер Индии провели неформальную встречу в резиденции в Ново-Огарёво.

Моди отметил, что всегда приятно побывать дома у друга. Он поблагодарил Путина за интересную программу и тёплые слова. В ходе общения глава российского государства прокатил Моди на электрокаре.

9 июля стороны провели переговоры в узком и широком составах, обсудив актуальные вопросы международной повестки и перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами. Также Путин и Моди посетили ВДНХ.

Зеленский в тот же день заявил, что «разочарован» действиями премьер-министра Индии, поскольку они якобы представляют собой «сокрушительный удар по мирным усилиям» Киева.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин отметил, что итоги визита Моди в Россию можно назвать весьма плодотворными для обеих сторон, смена Москвой вектора на Глобальный Восток и Глобальный Юг продолжается.