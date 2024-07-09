Зеленский раскритиковал премьера Индии Моди за встречу с Путиным
Зеленский назвал «огромным разочарованием» встречу премьера Индии Моди с Путиным
Киев, 9 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным стала «большим разочарованием», заявил в соцсети X (бывший Twitter) глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он отметил, что разочарован действиями индийского премьера. По мнению Зеленского, они представляют собой сокрушительный удар по мирным усилиям.
Как сообщало ИА Регнум, Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз он был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. В Москве он был в 2015 году.
В тот же день российский лидер и премьер Индии провели неформальную встречу в резиденции в Ново-Огарёво. Моди отметил, что всегда приятно побывать дома у друга. Он поблагодарил Путина за интересную программу и теплые слова. Он прокомментировал состоявшиеся в Индии парламентские выборы, назвав их важными и масштабными. В ходе неформальной встречи российский президент прокатил Моди на электрокаре. Путин находился за рулём. После поездки главы государств прогулялись по территории резиденции.
На 9 июля запланирована основная часть визита премьер-министра Индии. Стороны проведут переговоры в узком и широком составе, обсудят актуальные вопросы международной повестки. Как отметили в пресс-службе Кремля, на переговорах обсудят перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами.
Перед визитом в Москву Моди написал, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным, которого считает своим другом. Он подчеркнул, что привилегированное стратегическое партнёрство России и Индии в последние десть лет развивалось в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.