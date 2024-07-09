Киев, 9 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным стала «большим разочарованием», заявил в соцсети X (бывший Twitter) глава киевского режима Владимир Зеленский.

РИА Новости/ Алексей Никольский Нарендра Моди

Он отметил, что разочарован действиями индийского премьера. По мнению Зеленского, они представляют собой сокрушительный удар по мирным усилиям.

Как сообщало ИА Регнум, Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз он был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. В Москве он был в 2015 году.

В тот же день российский лидер и премьер Индии провели неформальную встречу в резиденции в Ново-Огарёво. Моди отметил, что всегда приятно побывать дома у друга. Он поблагодарил Путина за интересную программу и теплые слова. Он прокомментировал состоявшиеся в Индии парламентские выборы, назвав их важными и масштабными. В ходе неформальной встречи российский президент прокатил Моди на электрокаре. Путин находился за рулём. После поездки главы государств прогулялись по территории резиденции.

На 9 июля запланирована основная часть визита премьер-министра Индии. Стороны проведут переговоры в узком и широком составе, обсудят актуальные вопросы международной повестки. Как отметили в пресс-службе Кремля, на переговорах обсудят перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами.

Перед визитом в Москву Моди написал, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным, которого считает своим другом. Он подчеркнул, что привилегированное стратегическое партнёрство России и Индии в последние десть лет развивалось в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.