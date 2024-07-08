Москва, 9 июля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе второго дня визита индийского лидера в РФ проведут официальные переговоры.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на 9 июля запланирована основная часть визита премьер-министра Индии. Стороны проведут переговоры в узком и широком составе, обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Как отметили в пресс-службе Кремля, на переговорах стороны также обсудят перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами.

Как передавало ИА Регнум, Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Самолёт главы индийского правительства приземлился в московском аэропорту Внуково. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, и первый за последние пять лет. Перед визитом в Москву Моди отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранении, инвестиций, туризма.

В понедельник вечером в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров государств. Нарендра Моди высоко оценил приглашение российского лидера.