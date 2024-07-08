Ново-Огарево, Московская область, 8 июля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 июля в ходе неформальной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Ново-Огарёво прокатил его по президентской резиденции на электрокаре. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, что российский лидер находился за рулём. После поездки главы государств прогулялись по территории резиденции. Путин о чём-то активно рассказывал гостю, в том числе общался с ним без переводчика.

Моди прибыл в Ново-Огарёво вечером 8 июля. Путин встречал его у входа. Они тепло поприветствовали друг друга и обнялись.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900631" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и Нарендра Моди в Ново-Огарёве

Как сообщало ИА Регнум, Путин при встрече с Моди поздравил его с третьим переизбранием на пост премьер-министра. Российский лидер подчеркнул, что это стало возможным не случайно, а сказались результаты работы. Он также назвал индийского лидера энергичным человеком.

Моди заявил, что высоко ценит приглашение в дом к другу. Он поблагодарил Путина за тёплые слова и интересную программу. Индийский лидер также подчеркнул, что в его стране впервые за 60 лет три раза подряд избирают правительство от одной партии.

Индийский премьер прибыл в Москву с двухдневным визитом. 9 июля пройдут официальные переговоры его и Путина.

Индийская газета Hindu, комментируя визит Моди в Россию, отметила, что он решил посетить Москву в противовес саммиту НАТО, который начнётся 9 июля в Вашингтоне. Издание назвало такой шаг геополитическим посланием Западу.