МИД Индии после слов Зеленского о поездке Моди в РФ вызвал посла Украины
МИД Индии после слов Зеленского о поездке Моди в Россию вызвал посла Украины
Нью-Дели, 16 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. МИД Индии 15 июля вызвал посла Украины Александра Полищука, сообщила газета Economic Times со ссылкой на осведомлённые источники.
Причиной стали высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, сказано в материале.
Кроме того, по этим данным, власти Индии после заявлений Зеленского решили отложить заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.
Как сообщало ИА Регнум, Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Президент России Владимир Путин и премьер Индии провели неформальную встречу в резиденции в Ново-Огарёво. Моди отметил, что всегда приятно побывать дома у друга. Он поблагодарил Путина за интересную программу и тёплые слова. В ходе общения глава российского государства прокатил Моди на электрокаре.
9 июля стороны провели переговоры в узком и широком составах, обсудив актуальные вопросы международной повестки и перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами. Также Путин и Моди посетили ВДНХ.
Зеленский в тот же день заявил, что «разочарован» действиями премьер-министра Индии, поскольку они якобы представляют собой «сокрушительный удар по мирным усилиям» Киева.
Итоги визита Моди в Россию можно назвать весьма плодотворными для обеих сторон, смена Москвой вектора на Глобальный Восток и Глобальный Юг продолжается, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Савин.