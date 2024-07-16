Нью-Дели, 16 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. МИД Индии 15 июля вызвал посла Украины Александра Полищука, сообщила газета Economic Times со ссылкой на осведомлённые источники.

EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Причиной стали высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, сказано в материале.

Кроме того, по этим данным, власти Индии после заявлений Зеленского решили отложить заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

Как сообщало ИА Регнум, Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Президент России Владимир Путин и премьер Индии провели неформальную встречу в резиденции в Ново-Огарёво. Моди отметил, что всегда приятно побывать дома у друга. Он поблагодарил Путина за интересную программу и тёплые слова. В ходе общения глава российского государства прокатил Моди на электрокаре.

9 июля стороны провели переговоры в узком и широком составах, обсудив актуальные вопросы международной повестки и перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами. Также Путин и Моди посетили ВДНХ.

Зеленский в тот же день заявил, что «разочарован» действиями премьер-министра Индии, поскольку они якобы представляют собой «сокрушительный удар по мирным усилиям» Киева.

Итоги визита Моди в Россию можно назвать весьма плодотворными для обеих сторон, смена Москвой вектора на Глобальный Восток и Глобальный Юг продолжается, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Савин.