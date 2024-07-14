Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отказался называть инцидент со стрельбой на митинге Дональда Трампа попыткой покушения. Об этом 13 июля сообщило издание The New York Times.

ИА Регнум Байден, Трамп

«У меня нет достаточной информации на этот счёт. У меня есть мнение, но у меня нет никаких фактов», — заявил Байден, отвечая на вопрос, считает ли он произошедшее попыткой покушения на Трампа.

Также американский президент заявил, что рассчитывает в ближайшие время поговорить с политиком-республиканцем.

В рамках выступления со специальным обращением после покушения на Трампа Байден подчеркнул, что осуждает инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании и любые проявления насилия в целом, а также выразил благодарность сотрудникам секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место.

Как передавало ИА Регнум, в субботу, 13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования.

После произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал Илон Маск и пожелал политику скорейшего выздоровления.

Позднее Дональд Трамп заявил, что в результате покушения получил ранение в ухо. Также он подтвердил информацию о гибели мужчины, открывшего стрельбу.