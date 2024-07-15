Вашингтон, 15 июля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Мотивы подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа и его возможные связи до сих пор не установлены. Об этом 14 июля заявил глава Белого дома Джо Байден в рамках своего обращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Его обращение опубликовали на сайте американской администрации.

«Мы пока не знаем мотивов стрелявшего. Нам не известны его взгляды и аффилированность, оказывали ли ему помощь или поддержку, связывался ли он с кем-либо», — сказал президент.

Вместе с тем Байден подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают эти вопросы.