Вашингтон, 14 июля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, переживший покушение на свою жизнь, победит на выборах. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден в интервью Politico.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания

«Трамп пережил это нападение — и он только что победил на выборах», — сказал ван Орден.

Издание отмечает, что другие представители Республиканской партии США также считают, что это происшествие значительно повлияет на шансы Трампа победить на выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место.

Позднее Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за чего он потерял много крови. В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома.

ФБР также установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.