Конгрессмен спрогнозировал победу Трампа на выборах после покушения
Вашингтон, 14 июля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, переживший покушение на свою жизнь, победит на выборах. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден в интервью Politico.
«Трамп пережил это нападение — и он только что победил на выборах», — сказал ван Орден.
Издание отмечает, что другие представители Республиканской партии США также считают, что это происшествие значительно повлияет на шансы Трампа победить на выборах.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге сторонников в городе Батлере в штате Пенсильвания. Бывший американский лидер прервал свою речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место.
Позднее Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за чего он потерял много крови. В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.
Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома.
ФБР также установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.