Вашингтон, 14 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне покушения на американского экс-президента Дональда Трампа сообщил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», — написал миллиардер в соцсети X (бывший Twitter).

Бизнесмен отметил, что преступников задерживали с оружием на пути к штаб-квартире компании Tesla в Техасе. Маск предположил, что в ближайшем будущем настанут опасные времена.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа совершил житель штата Пенсильвания во время выступления кандидата в президенты на митинге сторонников в городе Батлере. Позднее Трамп подтвердил, что его ранили в ухо, отметив, что из-за этого, по его словам, потерял много крови.

Из-за стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа.

После покушения Маск поддержал Трампа и выразил надежду на скорейшее выздоровление бывшего главы Белого дома. Он также заявил, что после подобных событий глава Секретной службы США обязана подать в отставку, как и начальник подразделения, отвечавший за охрану митинга.