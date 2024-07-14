Маск заявил, что его дважды пытались убить за последние восемь месяцев
Вашингтон, 14 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне покушения на американского экс-президента Дональда Трампа сообщил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить.
«За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», — написал миллиардер в соцсети X (бывший Twitter).
Бизнесмен отметил, что преступников задерживали с оружием на пути к штаб-квартире компании Tesla в Техасе. Маск предположил, что в ближайшем будущем настанут опасные времена.
Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа совершил житель штата Пенсильвания во время выступления кандидата в президенты на митинге сторонников в городе Батлере. Позднее Трамп подтвердил, что его ранили в ухо, отметив, что из-за этого, по его словам, потерял много крови.
Из-за стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа.
После покушения Маск поддержал Трампа и выразил надежду на скорейшее выздоровление бывшего главы Белого дома. Он также заявил, что после подобных событий глава Секретной службы США обязана подать в отставку, как и начальник подразделения, отвечавший за охрану митинга.