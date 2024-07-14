Вашингтон, 14 июля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потребовал, чтобы глава Секретной службы США подал в отставку после покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он написал об этом 14 июля в соцсети Х.

TASS / ZUMA Press Илон Маск

«Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (отвечавшего за охрану митинга Трампа. — Прим. ред.) должны уйти в отставку», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июля Маск поддержал экс-президента США после покушения на него в Пенсильвании. Бизнесмен также отметил, что надеется на скорейшее выздоровление Трампа.

Вечером 13 июля в ходе митинга экс-главы Белого дома в городе Батлере раздались звуки выстрелов. Политик прервал свою речь и присел за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Ухо Трампа было в крови.

Подозреваемого в покушении ликвидировали сотрудники безопасности, на месте происшествия обнаружили винтовку типа AR. Из-за стрельбы один из зрителей митинга погиб и ещё двое серьёзно пострадали.

Федеральное бюро расследований США подтвердило версию о покушении на Трампа, а позднее подтвердило личность подозреваемого в покушении. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Утром 14 июля в интернете появилось обращение подозреваемого в покушении на экс-президента США, записанное в автомобиле. В нём он признался в ненависти к Трампу и Республиканской партии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 июля отметила, что за два месяца до этого обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам. Дипломат тогда же напомнила о покушениях и убийствах на президентов и кандидатов в президенты в американской истории.