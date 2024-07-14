Вашингтон, 14 июля, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Один зритель предвыборного митинга бывшего американского президента Дональда Трампа убит и ещё двое тяжело ранены в результате стрельбы, которая произошла на мероприятии, сообщила 13 июля Секретная служба США.

Chuck Patch Агенты Секретной службы

При этом ведомство подтвердило, что подозреваемого в стрельбе ликвидировали. Он вёл огонь с возвышения, которое находилось за пределами места проведения митинга.

Как сообщало ИА Регнум, предвыборный митинг Трампа проходил в городе в городе Батлере в штате Пенсильвания. Звуки выстрелов раздались через несколько минут после начала выступления политика, сразу после чего он прервал свою речь.

После Трамп спрятался за трибуной, и к нему подбежали телохранители, которые вывели его в безопасное место. Ухо экс-президента было окровавлено.

В Сети после случившегося опубликовали фрагмент видеозаписи с моментом происшествия. Кроме того, фотографию с раненным политиком распространил его сын Дональд Трамп — младший. Пресс-служба политика объявила, что он проходит медобследование.

Позже политик подтвердил, что его ранили в ухо. Он также сообщил, что якобы потерял много крови. Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы и других силовиков за их быструю реакцию.

Один из присутствовавших на митинге заявил журналистам о том, что перед стрельбой несколько участников мероприятия заметили мужчину с оружием на крыше здания, рядом с местом выступления. После этого раздались звуки выстрелов.