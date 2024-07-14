Вашингтон, 14 июля, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Экс-президента Дональда Трампа назвал крутым кандидатом на пост главы государства и сравнил с 26-м главой Белого дома Теодором Рузвельтом американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 13 июля в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал инцидент со стрельбой на митинге сторонников Трампа в штате Пенсильвания.

«В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат [на пост президента США], им был Теодор Рузвельт», — отметил Маск.

Кроме того, Маск полагает, что руководитель Секретной службы США Киберли Читл должна уйти в отставку и предсказал Соединённым Штатам опасные времена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск в X (ранее Twitter) публично поддержал кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании.

13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Пенсильвании, раздались звуки выстрелов. Политика немедленно окружили сотрудники Секретной службы и сопроводили его к автомобилю. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее, политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

Уточняется, что подозреваемого в стрельбе нейтрализовали сотрудники Секретной службы США. В настоящее время сотрудники Секретной службы выясняют обстоятельства стрельбы на митинге сторонников Трампа. Сам политик поблагодарил сотрудников Секретной службы и правоохранителей, а также подтвердил, что получил ранение в ухо.

Главу Белого дома Джозефа Байденапроинформировали о произошедшем с его политическим оппонентом-республиканцем, американский лидер осудил инцидент со стрельбой на митинге Трампа и подчеркнул, что в стране нет места насилию.