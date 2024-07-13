Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом 13 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства Энтони Гульельми.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«В настоящее время секретная служба США проводит активное расследование, дополнительная информация будет предоставлена по мере её поступления», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901831" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стрельба на митинге Трампа

Как передавало ИА Регнум, 13 июля вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Пенсильвании, раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники секретной службы сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. По данным телеканала WTAE, в результате произошедшего, предположительно, погиб один человек. По словам представителя Трампа Стивена Чуна, с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр.