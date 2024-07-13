Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа после покушения на митинге в Пенсильвании.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Пенсильвании, раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники секретной службы сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. После произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр.