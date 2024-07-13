Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Президенту США Джозефу Байдену сообщили об инциденте со стрельбой во время публичного выступления его политического оппонента, республиканца Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом 13 июля сообщила журналистам пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Президент получил первичную информацию об инциденте, который произошел на митинге бывшего президента Трампа», — уточнили в администрации президента США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время публичного выступления Трампа в Пенсильвании раздалась стрельба. Политик немедленно прервал речь и покинул площадку. На видеозаписи с места события видно, как политика под руки уводит охрана, он держится за ухо.

В настоящее время Трамп проходит медицинский осмотр. Представитель политика рассказал, что с экс-президентом США «всё в порядке».