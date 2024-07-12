Москва, 12 июля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и других американских чиновников, когда президент Джо Байден допустил очередную оговорку.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

В ходе выступления на саммите НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа вице-президентом США, который способен стать президентом.

«Мне кажется, эти профили должны быть отлиты в медали «На здоровье!» первой степени свежести», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, вечером 11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден, передавая слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому, назвал его президентом Путиным. Поняв, что он допустил оговорку и пытаясь исправить ситуацию, глава Белого дома добавил: «Президент Путин. Он победит президента Путина».

Агентство Bloomberg написало, что оговорки Байдена и его путаница с именами усилили опасения по поводу его ментального здоровья. Ошибки американского президента вызвали лавину насмешек в интернете. Предполагается, что результатом провального выступления Байдена на саммите станет новая волна призывов к политику выйти из предвыборной кампании.

Комитет по надзору и подотчётности палаты представителей Конгресса вызвал нескольких помощников президента США дать показания о состоянии его здоровья.