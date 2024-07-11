Вашингтон, 11 июля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Комитет по надзору и подотчётности палаты представителей Конгресса, который возглавляют представители Республиканской партии, вызвал нескольких помощников президента США Джо Байдена дать показания о состоянии здоровья главы Белого дома. Об этом 10 июля сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Kay Nietfeld/Global Look Press Джо Байден

«Комитет по надзору палаты представителей, возглавляемый Республиканской партией, в среду разослал повестки трём старшим помощникам в Белом доме с требованием дать показания относительно здоровья президента Байдена», — говорится в публикации.

Уточняется, что законодатели направили повестки на слушания помощникам американского лидера Энни Томасини и Эшли Уильямс, а также помощнику первой леди США Энтони Берналю дать ответ до 17 июля и позднее дать показания.

Источники заявили изданию, что все трое не являются чиновниками высокого ранга, однако их считают влиятельными в Белом доме. Таким образом республиканцы хотят убедиться, что ближайшие к президенту США представители действующей администрации не скрывали истинное состояние его здоровья, отмечается в статье.

По словам источников, конгрессмены обеспокоены тем, что помощники Джо Байдена могут оказывать на него чрезмерное влияние и даже выполнять за него определённую работу и принимать ответственные решения.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля американская газета The Wall Street Journal написала, что Байден стал гораздо чаще запинаться во время своих публичных выступлений. Авторы статьи отметили, что у главы Белого дома бывают периоды, в которые он оживленно реагирует на происходящее вокруг, сохраняя внимание к деталям, однако чаще всё бывает наоборот.

В начале июня The Wall Street Journal написала, что состояние и уровень вовлечённости президента США за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения. Отмечалось, что иногда Байден вёл свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие дни он «бормотал и, казалось, полагался на записи».

Экс-президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что Байден работает президентом на полставки из-за того, что «психически нездоров». Он также назвал действующего главу Белого дома самым плохим президентом в истории страны.