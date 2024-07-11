Вашингтон, 11 июля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО не стал запрашивать двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом, сообщила газета Guardian.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Джо Байден

По информации источников издания, венгерский премьер фактически избегал американского коллегу на саммите альянса и не запрашивал двустороннюю встречу с Байденом.

Газета отметила, что Орбан тайно стремиться договориться об урегулировании конфликта на Украине, рассчитывая на переизбрание Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля агентство Bloomberg заявило о предстоящей встрече Орбана с экс-президентом США Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Один из источников агентства заверил, что Трамп не просил премьера Венгрии закладывать основу для некоего мирного соглашения между Украиной и Россией, а визит венгерского лидера является неформальной встречей.

5 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и Орбана, который назвал свой визит следующим этапом мирной миссии. Перед этим венгерский премьер побывал в Киеве. Утром 8 июля венгерский премьер в Пекине провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже глава правительства Венгрии сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.