Вашингтон, 11 июля, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида проведёт премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом 11 июля сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Предполагается, что визит Орбана усилит опасения западных лидеров в том, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. При этом один из источников агентства заверил, что Трамп не просил Орбана закладывать основу для некоего мирного соглашения между Украиной и Россией, а визит венгерского лидера является неформальной встречей. Других подробностей встречи венгерского и американского политиков не раскрывается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил премьер-министр Венгрии Орбан в письме лидерам Евросоюза по итогам турне на Украину, в Россию и Китай, президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что новые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоятся до конца текущего года.

На прошлой неделе Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью найти пути урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии побывал в Киеве, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с президентом РФ Путиным. После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.

После визита в Россию Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.