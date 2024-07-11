Киев, 11 июля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Состояние систем противовоздушной обороны (ПВО), переданных Западом Вооружённым силам Украины (ВСУ), ужасающее. Об этом заявила заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

AP/TASS

По её словам, из-за проблем с обслуживанием и ремонтом на Украине полностью вышли из строя некоторые западные системы ПВО.

«Ситуация с ремонтами [средств ПВО] ужасная, некоторые образцы западной техники уже все неисправны», — написала она.

Парламентарий указала на отсутствие чётких планов по ремонту западной военной техники, отсутствие запчастей и договоров на их поставку. По ее словам, технику раздают на восстановление разным предприятиям, из-за этого ситуация дошла до того, что «двух одинаковых машин фактически нет».

«Ремонт преимущественно осуществляется путем каннибализации машин, что сокращает их численность и, соответственно, плотность ПВО», ― подчеркнула депутат.

Безуглая добавила, что машина после такого ремонта перестаёт работать в течение одного-двух месяцев. Кроме того, депутат указала и на коррупционные риски, когда пытаются привлечь «свои» фирмы и фирмы-прокладки.

По её словам, работа по ремонту и обслуживанию техники как внутри, так и с партнёрами до сих пор критически не систематизирована.

«При такой организации не хватит никаких денег — ни наших, ни иностранных. Украина не может нормально обосновывать потребность в средствах на ремонты перед иностранными институтами, которые их финансируют», ― заявила Безуглая.

Помимо этого, депутат отметила, что хорошо знающих местность военнослужащих из мобильных огневых групп ПВО отправляют на передовую, заменяя их «потрепанными» подразделениями, выведенными для ротации. В итоге это снижает эффективность украинской ПВО.

Как сообщало ИА Регнум главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в апреле заявил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) достаточно скоро закончатся запасы артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков систем ПВО, если США не возобновят их поставки.

Ранее на эту проблему указал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что у Украины может вскоре истощиться запас ракет к системам противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что дефицит возникнет, если Запад не активизирует поставки.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 26 апреля, что США пока не располагают «свободными» комплексами Patriot для передачи Киеву.

В июле президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон и его союзники собираются предпринять новые меры для усиления украинской системы противовоздушной обороны. Планируется, что на эти цели направят более миллиарда долларов.

4 июля в пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи США Украине на сумму 2,35 млрд долларов вошли списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РСЗО HIMARS.

Зеленский на мероприятии, приуроченном к 75-летию НАТО, в Вашингтоне заявил, что дополнительных систем ПВО, а также истребителей F-16, обещанных Украине союзниками, недостаточно. На что госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Запад в достаточной мере оказывает поддержку Киеву.