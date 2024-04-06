Киев, 7 апреля, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Запас ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) может вскоре истощиться у Украины, если Запад не активизирует поставки. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 6 апреля в интервью единому украинскому телемарафону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что дефицита пока нет, однако, согласно расчётам, Киев столкнётся с нехваткой, если сохранится такой же темп расхода ракет, который наблюдался в течение прошедшего месяца.

Глава киевского режима отметил, что, не дожидаясь помощи, Украина стала вести переговоры со многими странами по поставкам вооружений. По его словам, после этого украинской стороне удалось получить некоторое количество артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Глава киевского режима также утверждает, что Украина разрабатывает своё оружие против корректируемых авиационных бомб, которые применяет российская армия. Вместе с тем он не стал раскрывать подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля журнал Forbes написал, что у Украины могут вскоре закончиться запасы ракет для западных систем противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. В публикации отмечается, что украинская сторона не получала указанные ракеты с конца 2023 года.

В статье также говорилось, что ВСУ переместили комплексы NASAMS и Patriot ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы применять эти вооружения против российской авиации.

29 февраля спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что украинские войска применяют для ПВО зенитные ракеты западного производства, поскольку у Киева нет собственного конвейерного ракетного производства.