Вашингтон, 4 июля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. В новый пакет помощи США Украине на сумму 2,35 миллиарда долларов вошли списанные с американских складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Пентагоне.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная установка M142 HIMARS

Списанного вооружения Киеву поставят на сумму 150 млн долларов. В список вошли ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерии калибра 155 и 105 миллиметров, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4 и другое оружие.

Ещё на 2,2 млрд долларов ВСУ получит ракеты к системам ПВО Patriot и NASAMS.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки уничтожили три пусковые установки и транспортно-заряжающую машину реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армии, а также обслуживавших их иностранных специалистов. Об этом 26 июня заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.