Вашингтон, 26 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. У США пока нет «свободных» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно было бы передать Украине, заявил 26 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как только такие батареи ЗРК появятся, они будут отправлены в Киев, сказал Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

«Американские системы Patriot сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим (Украине. — Прим. ред.)», — заявил советник.

США намерены убеждать своих партнёров поставлять Украине имеющиеся у них средства ПВО, добавил Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает средства ПВО приоритетными в вопросе выбора вооружений для передачи Украине.

Ранее от новых поставок Patriot Украине отказалась Польша. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, Варшава не имеет для этих целей достаточного количества ЗРК. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, напротив, допустил, что Швеция может передать Киеву один из четырёх своих ЗРК Patriot.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины, и повысят их вовлечённость в конфликт.

Президент США Джозеф Байден 24 апреля подписал утверждённые парламентом страны законы о поставках оружия Украине и Израилю. Байден заявил, что Вашингтон в ближайшие часы возобновит военные поставки в Киев. Все эти виды вооружения будут сожжены российскими военными, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. 26 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ с западным вооружением и военной техникой.