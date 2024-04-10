Вашингтон, 10 апреля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. У Вооружённых сил Украины (ВСУ) «достаточно скоро» закончатся запасы артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков систем ПВО, если Соединённые Штаты не возобновят их поставки. Об этом заявил главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Маргарита Князева ИА Регнум

«Если мы не продолжим поддерживать Украину, то у неё достаточно скоро закончатся артиллерийские снаряды и перехватчики [систем] противовоздушной обороны», — сказал он на слушаниях в палате представителей Конгресса США.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Украины может вскоре истощиться запас ракет к системам противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что дефицит возникнет, если Запад не активизирует поставки.

8 апреля военный аналитик Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для Украины не помогут ВСУ избежать дефицита снарядов в ближайшие месяцы.

18 марта норвежский портал Steigan опубликовал статью, в которой говорилось, что западные страны всё ещё отказываются признавать то, что Киев уже проиграл в противостоянии с Россией. Авторы публикации также выразили мнение о том, что прямое вмешательство НАТО в конфликт может привести к опасной эскалации ситуации.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.