Вашингтон, 9 июля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. США и их союзники собираться предпринять новые меры для усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), говорится в заявлении американского президента Джо Байдена.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ распространила пресс-служба Белого дома.

«Вместе с союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить города и гражданских от ударов России», — отметил американский лидер.

Байден уточнил, что на этой неделе планирует провести встречу по указанному вопросу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она пройдёт в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне объявят о представлении помощи Киеву в развитии оборонного-промышленного комплекса (ОПК) Украины и укреплении её системы ПВО. Собрание представителей Североатлантического альянса должно состоятся с 9 по 11 июля. Оно будет посвящено 75-летию создания организации.