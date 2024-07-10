Вашингтон, 10 июля, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Более миллиарда долларов обязались выделить Украине США и их союзники на укрепление систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сказано в опубликованном 9 июля совместном заявлении Вашингтона и его партнёров, распространённом пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО, Украина, деньги

В документе его авторы выразили благодарность коалиции из более 50 стран за помощь в области безопасности, а также участникам инициативы, в рамках которой на укрепление систем ПВО Украины партнёры обязались выделить более 1 миллиарда долларов.

«Мы также приветствуем проводимую НАТО работу, направленную на поддержку усилий Украины по созданию унифицированной с НАТО и интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны», — отмечается в документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО, Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться.