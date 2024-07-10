Москва, 10 июля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который на фоне поставок Украине американских истребителей F-16 заявил, что «никто не хочет эскалации».

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Похоже на то, как Белый дом все эти годы пытался доказать общественности, что за закрытыми дверями Байден «очень острый», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Дания и Нидерланды при поддержке США поставят на Украину эскадрильи истребителей F-16, говорится в опубликованном 10 июля заявлении Белого дома. Отмечается, что процесс передачи сейчас идёт и этим летом Украина начнёт их эксплуатировать.

10 июля в Норвегии сообщили о планах поставить на Украину шесть F-16. По словам норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре, самолёты передадут безвозмездно в течение 2024 года. Кроме того, в Нидерландах заявили, что передадут Украине 24 самолёта F-16.

Захарова 10 июля отметила, что планы НАТО передать Киеву истребители F-16 свидетельствуют о том, что Вашингтон возглавляет «банду войны».

Президент России Владимир Путин 28 марта, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, подчеркнул, что это не изменит ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад. Переданные ВСУ истребили будут законной целью, в том числе если они будут взлетать с аэродромов третьих стран, подчеркнул глава государства.

19 июня Путин заявил, что поставки Украине любого вооружения, в том числе F-16, для ударов по территории России являются грубым нарушением западными странами международных обязательств.