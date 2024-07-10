Москва, 10 июля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Планы НАТО передать Киеву истребители F-16 свидетельствуют о том, что Вашингтон возглавляет «банду войны», заявила журналистам 10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны», — сказала спикер МИД, отвечая на вопрос о начале поставок.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители F-16. Глава американского Госдепа Энтони Блинкен отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

Пресс-служба Белого дома также распространила заявление, в котором говорится, что Запад намерен предоставить Украине «целые эскадрильи» истребителей F-16 для наращивания её военно-воздушного потенциала.

Ранее 10 июля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от союзников поставить Украине 128 американских истребителей сверх уже обещанных 10-20 самолётов. По его словам, уже обещанное Киеву число F-16 не сможет повлиять на ход военных действий.

Президент России Владимир Путин 19 июня назвал возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по территории России грубым нарушением международных обязательств. А военный эксперт Анатолий Матвийчук позднее отметил, что обещанные Украине Нидерландами истребители не повлияют на баланс сил в зоне украинского конфликта.