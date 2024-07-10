Осло, 10 июля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Об этом 10 июля сообщила норвежская газета VG со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Норвегия приняла решение передать на безвозмездной основе Украине шесть истребителей F-16», — процитировало издание главу норвежского правительства.

По его словам, начать поставки планируется в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне призвал поставить Украине 128 истребителей F-16 сверх уже обещанных. Он признал, что Вооружённые силы России быстро учатся, осваивая новые технологии и используя новые беспилотники и ракеты. По его словам главы, уже обещанные Киеву 10–20 самолётов F-16 не окажут влияния на ход боевых действий.

19 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что поставленные Украине истребители F-16 разместят на контролируемой Киевом территории. Он уточнил, что это подтверждается в договоре о безопасности между США и Украиной.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук 2 июля заявил, что обещанные Киеву F-16 не повлияют на баланс сил на украинском театре военных действий.

Президент России Владимир Путин 19 июня заявил, что возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по российской территории являются грубым нарушением международных обязательств.