Вашингтон, 10 июля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Дания и Нидерланды при поддержке США поставят на Украину эскадрильи американских истребителей F-16, говорится в заявлении, опубликованном 10 июля Белым домом на официальном сайте.

Senior Airman Sarah Williams/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Процесс передачи этих F-16 сейчас идёт, и этим летом Украина начнёт их эксплуатировать», — говорится в документе.

Белый дом, ссылаясь на соображения безопасности, не стал называть точное количество самолётов, которое планируется передать Киеву. В одну эскадрилью в американской армии обычно включают от 15 до 24 самолётов.

В заявлении также говорится, что западная коалиция будет поддерживать переданные самолёты в рабочем состоянии и продолжит готовить украинских пилотов. Кроме того, Белый дом поблагодарил Бельгию и Норвегию за то, что они обязались поставить на Украину дополнительные F-16.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 июля также сообщил, что Дания и Нидерланды передают Киеву американские истребители и украинские пилоты смогут ими воспользоваться этим летом.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в Норвегии сообщили о планах поставить на Украину шесть F-16. По словам норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре, самолёты передадут безвозмездно в течение 2024 года.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 13 мая пообещала, что королевство поставит Киеву F-16 в течение месяца. Она не назвала количество истребителей, которые планируется передать.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 10 июля заявил, что Украине нужно 128 истребителей F-16, кроме тех, что ему уже обещали. По его словам, летом планируется поставить Киеву 10-20 самолётов, но это не поможет изменить ситуацию на поле боя.

Президент РФ Владимир Путин 28 марта, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, подчеркнул, что это не изменит ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад. Переданные ВСУ истребили будут законной целью, в том числе если они будут взлетать с аэродромов третьих стран, подчеркнул глава государства.

19 июня Путин заявил, что поставки Украине любого вооружения, в том числе F-16, для ударов по территории России являются грубым нарушением западными странами международных обязательств.