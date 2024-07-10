Амстердам, 10 июля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Нидерланды дополнительно выделят 300 млн евро на закупку вооружения для истребителей F-16, которые поставят на Украину. Об этом говорится в заявлении минобороны страны.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Средства станут дополнением к 150 млн евро, которые уже направили на эти цели.

«Их потратят на вооружение для F-16, которое закупается напрямую у производителей», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что королевство предоставляет 18 F-16 для европейского учебного центра в Румынии. Кроме того, Украине передадут 24 голландских F-16, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля стало известно, что Нидерланды и Дания направили Украине истребители F-16. Глава американского Госдепа Энтони Блинкен отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

В этот же день премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил о намерениях страны передать Украине шесть истребителей F-16. По его словам, начать поставки планируется в 2024 году.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне призвал поставить Украине 128 истребителей F-16 сверх уже обещанных. Он признал, что Вооружённые силы России быстро учатся, осваивая новые технологии и используя новые беспилотники и ракеты. По его словам, уже обещанные Киеву 10–20 самолётов F-16 не окажут влияния на ход боевых действий.

Президент России Владимир Путин 19 июня назвал возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по территории России грубым нарушением международных обязательств. А военный эксперт Анатолий Матвийчук позднее отметил, что обещанные Украине Нидерландами истребители не повлияют на баланс сил в зоне украинского конфликта.