Вашингтон, 10 июля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в последнее время страны НАТО столкнулись с попытками диверсий и убийств, и бездоказательно обвинил в этом Россию.

Alex Brandon/AP/TASS Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Каждый союзник сфокусирован на том факте, что мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы», — сказал он на саммите НАТО в Вашингтоне.

Блинкен назвал это частью «намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса».

Российские официальные лица не раз категорически отвергали причастность к подобного рода действиям.

Ранее телеканал CNN заявил со ссылкой на источники, что военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности в связи с якобы возможными диверсионными атаками и саботажем со стороны лиц, связанных с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес Москвы в якобы ведущейся подготовке диверсий в Европе являются голословными.

Президент Владимир Путин ранее не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Он отмечал, что у Москвы и стран альянса нет территориальных претензий друг к другу. Глава государства подчёркивал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Президент также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.