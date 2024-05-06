Москва, 6 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Опубликованные газетой Financial Times (FT) обвинения в адрес России в якобы ведущейся подготовке диверсий в Европе являются голословными, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Подобных заявлений на Западе появляется всё больше, отметил он.

«Не похоже на какой-то серьёзный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится всё больше по поводу и без повода. Приблизительно в этом духе мы к таким сообщениям и относимся», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, обозреватели FT со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах трёх европейских стран заявили, что Россия якобы намерена конфликтовать с ЕС и готовит взрывы и поджоги в целях нанесения ущерба инфраструктуре в европейских странах.

Президент Владимир Путин ранее не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Он отмечал, что у Москвы и стран альянса нет территориальных претензий друг к другу. Глава государства подчёркивал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Президент также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.

Россия никогда не угрожала НАТО, не имеет и никогда не имела планов нападать на страны этого военного блока, отмечал министр обороны Сергей Шойгу. В ходе специальной военной операции Россия лишь защищает своих людей на своих исторических территориях, указывал министр.