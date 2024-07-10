Вашингтон, 10 июля, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Военные базы Соединённых Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности в связи с якобы возможными диверсионными атаками и саботажем со стороны лиц, связанных с Россией. Такое утверждение сделала 9 июля телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Армия США на военной базе в Швеции

По данным CNN, разведка США получила данные, что некие связанные с Россией лица готовятся совершить серию атак на военные базы США. Командование США в Европе подтвердило факт усиления мер безопасности на военных базах, но причины и подробности назвать отказалось.

Как пояснили в командовании США, меры повышенной готовности предприняты в связи с комбинацией факторов, которые потенциально могут повлиять на безопасность сил США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что командование авиабазы Шпангдалем, которая находится на западе Германии, приказало лётчикам 52-го истребительного авиакрыла военно-воздушных сил США не носить боевую форму за пределами военной части. Из соображений безопасности лётчикам предписано добираться до базы в гражданской одежде. Представители воинской части отказались уточнять детали распоряжения.

30 июня телеканал CNN распространил информацию о том, что США перевели ряд своих военных баз в Европе в состояние повышенной готовности из-за террористической опасности. В числе мест, которые вошли в список, оказалась штаб-квартира Европейского командования Вооружённых сил США (EUCOM) в Штутгарте. Отмечалось, что подобный уровень угроз США не фиксировали по меньшей мере 10 лет.

Источник газеты New York Post уточнил, что действие ограничений продлится по крайней мере до конца лета 2024 года.