Будапешт, 8 июля, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщило агентство MTI.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Он подчеркнул, что Венгрия всегда выступает на стороне мира и никогда — на стороне войны, потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.

«В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу мирную инициативу», ― отметил Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прилетел в Пекин ранним утром 8 июля, где провёл встречу с Си Цзиньпином. При этом Центральное телевидение Китая не уточнило каких-либо подробностей встречи лидеров двух государств. Ранее МИД Китая сообщило, что Орбан и Си Цзиньпин обсудят вопросы, представляющие взаимный для двух стран интерес.

7 июня Орбан в соцсети Х отметил, что считает Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что именно по этой причине прибыл в Пекин на встречу председателем КНР через два месяца после официального визита китайского лидера в Будапешт.

Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 3 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил, что Китай готов продолжать прилагать усилия по политическому урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Китай всегда придерживался необходимости установления мира и содействия переговорам.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что для завершения конфликта на Украине якобы достаточно одного телефонного звонка председателя КНР.

По его словам, Россия в настоящее время якобы сильно зависит от Китая. Поэтому, уверен политик, Москве пришлось бы начать мирные переговоры после заявления Пекина о том, что это необходимо. В МИД Китая на это ответили, что Россия и Китай являются крупными и независимыми государствами.