Пекин, 8 июля, 2024, 04:36 — ИА Регнум. В Пекине 8 июля в ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят вопросы, которые представляют взаимный интерес. Об этом сообщили в МИД Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

В ведомстве подчеркнули, что Орбан и Си Цзиньпин проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Виктор Орбан ранним утром 8 июля прилетел в Пекин.

Как сообщало ИА Регнум, после своей поездки в Москву Орбан заявлял, что намерен провести ряд встреч, которые будут настолько же неожиданными, как и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А глава венгерского МИД Петер Сийярто в опубликованном 7 июля видеообращении отметил, что Венгрия усилит миротворческую миссию, поэтому европейским политикам, выступающим за военное решение конфликта на Украине, лучше «пристегнуть ремни» в ожидании её дальнейших действий.

Китай готов продолжать прилагать усилия по политическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

В конце апреля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, альянс должен задуматься о своей роли в нём.