Пекин, 8 июля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Премьер министр Венгрии Виктор Орбан считает Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования конфликта на Украине. Он заявил об этом 7 июля в соцсети Х.

Zoltan Fischer/AP/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин

«Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте», — написал глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что он именно по этой причине прибыл в Пекин на встречу председателем КНР Си Цзиньпином через два месяца после официального визита китайского лидера в Будапешт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 июля стало известно, что Орбан и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине. При этом Центральное телевидение Китая не уточнило каких-либо подробностей встречи лидеров двух государств.

Ранее в этот же день Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Орбан и Си Цзиньпин обсудят вопросы, представляющие взаимный для двух стран интерес. Премьер-министр Венгрии прилетел в Пекин ранним утром 8 июля.

Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил о готовности Пекина продолжать прилагать усилия по политическому разрешению украинского конфликта.

Путин 5 июля заявил, что Россия открыта для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Президент России подчеркнул, что Киев не хочет разрешить это вопрос именно таким способом, а его спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.